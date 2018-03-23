"Поехала в зоопарк": Гросу похвасталась участием в "Доме 2"

Украинская певица Алина Гросу, которая уехала жить в Россию и активно строит карьеру в Москве, снялась в скандальном телепроекте "Дом 2".

Гросу похвасталась своим фанатам снимком из студии, где проходили съемки знаменитого шоу "Дом 2", который был опубликован в Instagram-аккаунте Алины.

На изображении певица позирует вместе с одним из нынешних участников телестройки Александром Купиным.

Алина Гросу Instagram @alina_grosu

Многие поклонники певицы не поддержали ее участие в "Доме 2", назвав саму телепередачу "зоопарком" и "борделем".

Как сообщал "Обозреватель", певица Алина Гросу недавно получила в России премию от глянцевого издания Melon Rich за песню с красноречивым названием "Хочу я баса".