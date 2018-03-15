"Подмочила репутацию": Астафьева поделилась конфузным фото

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая уже неоднократно показывала свои детские фото, вновь порадовала своих поклонников трогательными и смешными снимками.

Артистка продемонстрировала целую серию раритетных фотографий, растрогавших ее фанатов. Однако, один снимок привлек больше внимания со стороны почитателей певицы: на нем маленькая Даша изображена с мокрыми колготами. Фото Астафьева опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Один человек на фото подмочил репутацию всей семье. Ничего личного, мам и пап!" - пошутила звезда.

Даша Астафьева в детстве Instagram @da_astafieva

Также артистка опубликовала еще несколько детских снимков, которые были сделаны в ее раннем возрасте.

Даша Астафьева в детстве Instagram @da_astafieva

Даша Астафьева в детстве Instagram @da_astafieva

Как сообщал "Обозреватель", украинская секс-бомба Даша Астафьева похвасталась своими соблазнительными формами в прозрачном платье.