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СпортLady

/Шоубиз

Поддержавший Путина российский певец отказался выступать в Крыму

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Известный российский певец Валерий Сюткин отказался от концертов в Крыму, а также в Украине, чтобы не вносить раздор.

Об этом он рассказал в эфире радио "Говорит Москва". "Я не даю больших концертов ни там, ни там, потому что это будет разъединять", - объяснил артист свою позицию.

По словам певца, сам он находится вне конфликта и не верит в то, что постоянные обсуждения на телевидении смогут решить проблему.

"Просто пока не время. Я могу сделать что-то частное, но это не будет никакого анонса. Но я не делаю ни там, ни там", - поведал он об отсутствии выступлений в Украине.

Поддержавший Путина российский певец отказался выступать в Крыму

Валерий Сюткин

74.ru

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Напомним, ранее Сюткин уже высказывался о своем отношении к аннексии Крыма. Тогда он полностью поддержал действия президента России Владимира Путина, утверждая, что историческая справедливость наконец восторжествовала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный певец Андрей Данилко рассказал о концертах в России.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Россия
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты вас наскоько далеко все страны послали)))
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