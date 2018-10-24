Поддержавший Путина российский певец отказался выступать в Крыму

Известный российский певец Валерий Сюткин отказался от концертов в Крыму, а также в Украине, чтобы не вносить раздор.
Об этом он рассказал в эфире радио "Говорит Москва". "Я не даю больших концертов ни там, ни там, потому что это будет разъединять", - объяснил артист свою позицию.
По словам певца, сам он находится вне конфликта и не верит в то, что постоянные обсуждения на телевидении смогут решить проблему.
"Просто пока не время. Я могу сделать что-то частное, но это не будет никакого анонса. Но я не делаю ни там, ни там", - поведал он об отсутствии выступлений в Украине.
Валерий Сюткин
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Напомним, ранее Сюткин уже высказывался о своем отношении к аннексии Крыма. Тогда он полностью поддержал действия президента России Владимира Путина, утверждая, что историческая справедливость наконец восторжествовала.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный певец Андрей Данилко рассказал о концертах в России.
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