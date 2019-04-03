Почти на 40 лет моложе: экс-любовник Пугачевой тайно женился

Российский рок-музыкант, экс-возлюбленный примадонны Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин тайно женился на молодой спортсменке. Новоиспеченная супруга 63-летнего Кузьмина моложе его на 36 лет.

Избранницей Владимира стала 27-летняя Светлана Карпухина. Пара тайно зарегистрировала свой брак около двух месяцев назад и не желала афишировать свои отношения. Об этом случайно проговорился брат Владимира Кузьмина в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились два месяца назад. Не афишировали просто. Свадьбы как таковой не было, просто зарегистрировались. Света с ним 24 часа в сутки", – поделился Александр Кузьмин.

Алла Пугачева, Максим Галкин и Владимир Кузьмин goodhouse.ru

Новая, четвертая жена 63-летнего артиста Владимира Кузьмина, 27-летняя Светлана – уроженка Калининграда. Светлана окончила Балтийский федеральный университет и приехала продолжать обучение в Москве в бизнес-школе по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений". Познакомилась с Кузьминым на одном из мероприятий, подошла за автографом. Потом предложила свои услуги в организации концертов и постепенно завоевала сердце рокера.

Супруга Кузьмина Светлана Комсомольская правда

Сейчас певец и его новая жена живут в загородном особняке Кузьмина в Подмосковье. Светлана всегда ездит с ним на гастроли. Говорят, им нравится кочевая жизнь. Еще одно общее увлечение – водные путешествия. Светлана – спортсменка, умеет управлять яхтами, участвовала в регатах. Примечательно, что Светлана младше за обеих дочерей Кузьмина – 32-летнюю Софию и 31-летнюю Марту Кузьминых.

Владимир Кузьмин с супругой и дочерьми Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили о страшной болезни экс-любовника Пугачевой Владимира Кузьмина – певец якобы болен раком. Сам артист жестко прокомментировал информацию, пригрозив судом тем, кто распространяет лживые данные.

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