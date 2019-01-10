Почти голая: Каменских поразила сеть откровенным фото

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) порадовала своих поклонников новым пикантным снимком, на котором предстала без одежды.

Так, Настя позировала в откровенном бикини, которое еле прикрывает ее сочные формы. Горячее фото опубликовано в Instargam.

Поп-дива выложила фотографию с отдыха, который проводит в Мексике. Артистка вызвала огромный ажиотаж в сети, также спровоцировав споры между поклонниками.

Большинство фолловеров Каменских пришли в восторг от полуобнаженного тела певицы, в то время, как многие другие пристыдили ее за то, что она слишком часто раздевается перед камерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Каменских вызвала фурор пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала свою фигуру.