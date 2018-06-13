Стало известно, почему Меган Маркл стояла позади Кейт Миддлтон на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour. Редактор журнала "Majesty" в интервью People подчеркнул, что в королевской семье существует строгий иерархичный порядок.

"Меган Маркл была не такой видной, как возможно некоторые ожидали, но есть иерархический порядок. У Меган было хорошее место на параде, она стояла по центру, а не вдоль балкона слева или справа", - говорит Джо Литтл.

Члены королевской семьи на праздничном параде Фото: Getty

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Эксперт отметил, так как на параде присутствовали дети, они должны были стоять впереди всех остальных. Также поскольку принц Уильям является будущим королем, его супруга Кейт Миддлтон превосходит Меган Маркл.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл должна делать реверанс перед Кейт Миддлтон. Когда Меган находится не в компании принца Гарри она должна делать реверанс и перед "принцессами по крови": Анна (дочь королевы), Александра (двоюродная сестра королевы), Евгения и Беатрис (внучки королевы).