"Побить горшки и разойтись": Потап рассказал об отношениях с бывшей женой и сыном из-за Каменских

Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своих отношениях с экс-супругой Ириной Горовой и 10-летним сыном Андреем после того, как стало известно о его отношениях с певицей Настей Каменских.

По его словам, отношения с бывшей женой Ириной после романа с Каменских у него сложились специфические, но уважительные. Что касается сына – то Потап долго боялся рассказать ему о своей второй свадьбе. Об этом шла речь в передаче "Світське життя" с Катериной Осадчей (видео смотрите в конце новости).

"Легче всего поссориться, разойтись, побить горшки, а мы с Ириной еще и работаем вместе. Мы уважаем друг друга, она мать моего сына. К ней у меня будет всегда специфическое уважительное отношение", – рассказывал Потап.

Потап и Настя Tochka.net

Также звезда рассказал, что ему удалось сохранить доверительные отношения с бывшей супругой благодаря тому, что он не выносил напоказ свой роман с Настей.

"Для Ирины было очень важно не выносить отношения на люди, это не дипломатия, это дружба. Мы же родственники все же", – прокомментировал артист.

Потап с бывшей женой Ириной Горовой и сыном Андреем Сегодня

Что касается его десятилетнего сына, то Потап признался – решил сообщить такую новость максимально деликатно и постепенно. Мальчик не сразу узнал о том, что у его отца есть другая женщина.

"Делал я все это деликатно, потому что Андрюша очень любит маму Ирину. Это было не очень просто мне, я рассказывал ему потихонечку. Мы дошли до того, что я его спросил: сынок, как ты отреагируешь, если я женюсь? На что он сказал: если для тебя это хорошо, то я буду делать все, чтобы было хорошо для моего отца. Я спросил: ты придешь на мою свадьбу? Он сказал: да", – подытожил Потап.

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