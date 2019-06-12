Победительница "Холостяк-9" засветила тату на интимном месте

Избранница главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала поклонникам пикантный снимок, который вызвал споры в сети.

В частности, она опубликовала на своей странице в Instagram фото татуировки в виде розочки, которая набита в интимном месте – в зоне бикини.

"Это тату я сделала 8 марта, перед тяжелым торнадо в три месяца. Напоминание мне о том, ради кого и чего был пройден этот путь. Напоминание о том, что я стала сильнее. Напоминание о выдержке, которую я приобрела и чему научилась. Напоминание о том, что твое всегда тебя найдет и будет принимать тебя разной. Напоминание о том, что теперь мне нравятся цветы. Оказывается, что все дело в людях, которые тебе их дарят. Напоминание о том, что. я люблю", — подписала она под снимком.

Тату - Даша Квиткова Instagram@kvittkova

Что примечательно, роза – это символичный цветок для "Холостяка", ведь главный герой в конце каждого выпуска дарит его тем девушкам, которых оставляет на проекте. Реакция на такое откровение Квитковой оказалась самой разнообразной. Многие восхитились тату, назвав его милым.

"Отлично и со вкусом. Нежно, ничего лишнего, и для вас эта роза несет смысл", "Какая милота", "Потрясающая нежная тату. Очень люблю сдержанность", – восхитились поклонники.

Также нашлись и те, кому не понравилось откровенное фото. "Зачем портить тело? Это не красиво", "Такая юная и глупая", – написали в комментариях.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Instagram@kvittkova

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой.

На пост шоу герои все же подтвердили слухи, что до сих пор вместе. Они признались, что первое время после съемок было тяжело, потому что им приходилось скрываться, пока шоу не вышло на экраны. Квиткова жаловалась, что ходила везде в капюшоне, а на публике должна была скрывать свои чувства.

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