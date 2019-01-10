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Победительница ''Евровидения'' выгуляла стильную вышиванку на островах Маврикия

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Джамала, победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016" в Швеции засветилась в стильной вышиванке на островах Маврикия, где сейчас проводит отпуск с супругом Бекиром Сулеймановым.

Фото в национальном наряде артистка опубликовала на личной странице в Instagram, собрав десятки хвалебных комментариев и комплиментов своих фолловеров.

"Украинская вышиванка выглядит по-особенному на мавриканском побережье", - прокомментировала снимок на фоне заката Джамала. Судя по всему, прогуляться по вечернему побережью артистка решила в коралловом наряде с белой вышивкой.

Снимок певицы собрал более 20 тыс. лайков, в комментариях фолловеры звезды отметили, что платье ей к лицу.

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Судя по указанной под фотографиями локации, для отдыха пара выбрала солнечное государство Маврикий на островах Индийского океана. В личных Instagram-сториз певица показала, как проходят их дни и вечера.

Добрий ранок! Сьогодні третій день на острові Маврикій. Можу сказати, що потрохи вхожу в новий розклад. Різниця у часі невелика - 2 години, але дуже важко звикнути. Спочатку довго не можеш заснути, потім пізно прокидаєшся. Сьогодні вперше(на відпочинку)прокинулась о 7.30. І я вже встигнула поснідати, вперше встати на водні лижі, проплисти 40 хвилин під парусом з інструктором. І ще цілий день попереду! Хоча я і сова, на відпочинку люблю рано прокидатись аби нічого не пропустити. Відпочивати, насправді, теж треба вміти, кожного разу намагаюся скласти міні-розклад на кожен день. А як ви відпочиваєте? Чи складаєте розклад? Чи просто "як буде,так буде"? Гарного всім відпочинку! #clubmed #waterskiing #sailing #chill #clubmedlapointe

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Джамала, победительница "Евровидения-2016" рассказала, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.

Персона
Джамала
Теги
соцсетиInstagram
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Так то, это татарский домашний халат )
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
А это что за красная пижама на этой бабе??
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