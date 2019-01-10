Победительница ''Евровидения'' выгуляла стильную вышиванку на островах Маврикия

Украинская певица Джамала, победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016" в Швеции засветилась в стильной вышиванке на островах Маврикия, где сейчас проводит отпуск с супругом Бекиром Сулеймановым.

Фото в национальном наряде артистка опубликовала на личной странице в Instagram, собрав десятки хвалебных комментариев и комплиментов своих фолловеров.

"Украинская вышиванка выглядит по-особенному на мавриканском побережье", - прокомментировала снимок на фоне заката Джамала. Судя по всему, прогуляться по вечернему побережью артистка решила в коралловом наряде с белой вышивкой.

Снимок певицы собрал более 20 тыс. лайков, в комментариях фолловеры звезды отметили, что платье ей к лицу.

Судя по указанной под фотографиями локации, для отдыха пара выбрала солнечное государство Маврикий на островах Индийского океана. В личных Instagram-сториз певица показала, как проходят их дни и вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Джамала, победительница "Евровидения-2016" рассказала, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.