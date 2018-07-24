Победительница "Евровидения-2018" показала яркое видео, снятое в центре Киева

Победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2018", израильская певица Нетта Барзилай, которая недавно засветилась в столице Украины, опубликовала эпизод ролика, с фрагментами съемок в Киеве.

Тизер рекламного видео с Неттой Барзилай был опубликован на официальной странице исполнительницы в Facebook.

Фото: glavred.info

Как сообщалось ранее, Нетту Барзилай заметили у здания Министерства иностранных дел. Артистка перед камерами операторов восседала на диване, который крутился вокруг оси, а в это время ее окружали полицейские машины.

Соответствующий эпизод присутствует в тизере Барзилай.

"В суматохе я едва не забыла поделиться с вами фрагментом, над которым мы работаем уже больше месяца", - отметила артистка, упомянув, что ее команда трудится над рекламой для канала Netflix.

Тизер на странице Нетты Барзилай собрал более 4 тысяч просмотров.

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