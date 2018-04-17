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Победитель "Евровидения-2017" выступил впервые после пересадки сердца: видеофакт

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Победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" португалец Сальвадор Собрал впервые выступил после операции по пересадке сердца.

Выступление состоялось спустя четыре месяца после операции. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте компании, которая занимается музыкальным производством, Power Nation.

Сальвадор Собрал

Певец спел вместе со своей 30-летней сестрой Луизой, которая на данный момент беременна. Они исполнили композицию "Amar pelos dois", с которой Собрал и получил победу на международном песенном конкурсе.

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Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года Собрал был срочно госпитализирован в Лиссабоне. На пересадку сердца он ждал три месяца.

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Тема
Евровидение 2017
Персона
Сальвадор Собрал
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