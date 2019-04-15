Победа любой ценой? Украинская певица оскандалилась с престижной премией "Золота Жар-птиця”

Украинская эстрадная певица Ирина Федишин оскандалилась с престижной украинской премией “Золота Жар-птиця”.

Федишин с песней "Роман" является одним из номинантов в категории "Народный хит", где победителя выбирают украинцы путем независимого онлайн-голосования. За несколько дней до вручения награды к организаторам премии поступила информация о том, что Ирина ведет нечестную борьбу и "накручивает" голоса. Благодаря этому она сумела выйти на первое место в голосовании с огромным отрывом от конкурентов. OBOZREVATEL попытался разобраться в сложившейся ситуации.

По состоянию на понедельник, 15 апреля у Ирины Федишин насчитывается почти 41 тысяча голосов. Примечательно, что еще несколько дней назад она заметно отставала в голосовании от тогда лидирующего хита дуэта Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”.

Ирина Федишин

О накрутке голосов для Ирины Федишин стало известно от вероятного исполнителя "махинации". Он обнародовал скриншоты переписки с певицей, где четко указано, что за пару дней количество голосов на нее увеличится на несколько тысяч. Более того, сама Федишин якобы жаловалась на исполнителя накрутки, мол "голоса медленно набираются".

По словам инсайдера, пожелавшего сохранить анонимность, команда Федишин не заплатила ему денег за оказанную "услугу", и именно это стало причиной обнародования информации. Далее прикладываем скриншоты переписки, где уточняется информация о "заказе голосов":

Фрагмент разговора с "исполнителем" накрутки голосов:

Отметим, по данным издания OBOZREVATEL, которое также является и информационным партером премии “Золота Жар-птиця”, о фальсификации голосования за победу в номинации "Народный хит" стало известно и менеджменту других номинантов. В свою очередь некоторые из них высказали желание снять свои кандидатуры из гонки за звание "Народного хита", так как нечестная борьба дискредитирует саму концепцию награды.

Администрация премии “Золота Жар-птиця” отреагировала на ситуацию и в настоящее время решается вопрос о дисквалификации Ирины Федишин и ее трека "Роман". Таким образом, вероятно, за победу в номинации "Народный хит" будут бороться всего четыре номинанта:

Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”

Андріана – Ой, мамо

Оля Цибульська – Сукня біла

NK – Тримай

Напомним, легендарная украинская музыкальная премия “Золота Жар-птиця” уже 18 апреля назовет победителей. Лидеров в десяти номинациях выберет профессиональное экспертное жюри, в составе которого – радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Однако особое внимание приковано именно к номинации “Народный хит”. Ее результаты зависят не от решения жюри, а исключительно от голосования аудитории.

В 2019 году церемония вручении премии “Золота Жар-птиця” станет юбилейной – десятой. В этом году организаторы “Золотої Жар-птиці”, телеканал М2 и компания “Таврійські Ігри”, отметят наградами достижения исполнителей в 11 номинациях. Ознакомиться с полным списком номинантов вы можете по этой ссылке.

Церемония награждения премии “Золота Жар-птиця-2019” состоится в Национальном дворце “Украина”. Кроме вручения заветных статуэток, зрителей ждет и гала-концерт; эксклюзивные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, “ВВ”, Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев и другие артисты. Специальным гостем вечера станет поп-дива Тина Кароль.

Ниже вы можете посмотреть видео всех участников номинации "Народный хит" в рамках премии “Золота Жар-птиця-2019”:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!