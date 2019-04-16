"По России не рыдаете? Стыдоба!" Галкин разгневал сеть "плачем" по сгоревшему Нотр-Даму

Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выразил свои соболезнования французам из-за масштабной трагедии – пожара в культовом соборе Парижской Богоматери. При этом россияне упрекнули его в лицемерии и посоветовали "плакать из-за бед в РФ, а не из-за Европы".
Так, своими словами об утрате культурного памятника, а также фразой "Франция, мы с тобой!" Галкин спровоцировал бурю гнева среди своих поклонников в сети. Под его постом в Instagram многие оставили едкие комментарии в адрес шоумена (видео, которыми поделился Галкин в социальной сети, смотрите в конце новости).
"Общался со знакомыми французами. У них шок. Это шок и страх от возможного падения национального символа. Собор Парижской Богоматери – один из трех столпов Франции, наряду с Триумфальной аркой и Эйфелевой башней. Но это часть и общемирового достояния. И в России тоже нет равнодушных. Собор жив, храм устоял в сердцах тысяч французов, которые молились и пели псалмы на улицах Парижа, в сердцах сотен пожарных, которые сражались за него, как за человека. Франция, мы с тобой!" – написал Галкин.
Максим Галкин
Телеканал "Россия"
Его слова вызвали неожиданную реакцию у пользователей. В частности, россияне припомнили несколько пожаров, которые случились в РФ, когда в Карелии сгорел старинный храм, а в Иркутске – мельница.
Более того, соболезнование в адрес французскому народу некоторые фаны Галкина назвали "пиаром" и обосновали это желанием "лишний раз прогнуться под Европу".
"Почему слезки не лил, когда сгорел наш уникальный деревянный храм в Карелии, который уже восстановить невозможно? А тут у всех шок и слезки..." – едко отметили комментаторы.
"Боже, сколько слез. Смешно! В России сколько памятников горело, и никто не проливал слез. Наш Байкал убивают, почему о России не плачете? Стыдоба и лицемерие!" – добавили другие.
Чтобы посмотреть все ролики, прокрутите "карусель" в сторону:
Вчера уже в ночи перезванивался и переписывался со знакомыми французами. У них шок, сравнимый с реакцией американцев на падение башен-близнецов. Конечно, это не соизмеримо с человеческой трагедией 11 сентября. Но это шок и страх от возможного падения национального символа. Собор Парижской Богоматери - это один из трёх столпов Франции наряду с Триумфальной Аркой и Эйфелевой Башней. Но это часть и общемирового достояния. И в России тоже нет равнодушных. Многие в соцсетях постят совместные фото с Нотр-Дамом в жанре "я был лично знаком с покойным". Но Собор жив: и стены устояли, а главное - Храм устоял в сердцах тысяч французов, которые вчера молились и пели псалмы на улицах Парижа, в сердцах сотен пожарных, которые сражались за него как за человека. Безусловно, это культурная трагедия, но я желаю, чтобы это испытание объединило нацию, а реставрация Нотр-Дама стала торжеством веры и возрождением гуманистических ценностей в Европе! Франция, мы с тобой! #notredamedeparis #prayfornotredame #нотрдамдепари
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар в соборе Парижской Богоматери тушили более 12 часов.
В сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам де Пари.
Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора.
Священные христианские реликвии, которые хранились в соборе Парижской Богоматери во Франции, не пострадали в результате масштабного пожара.
Мир шокирован пожаром во французском Нотр-Дам де Пари. В сети опубликованы тысячи отзывов о случившемся.
Звезды также обеспокоены случившимся – многие высказали свои соболезнования всему народу Франции.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.