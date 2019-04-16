"По России не рыдаете? Стыдоба!" Галкин разгневал сеть "плачем" по сгоревшему Нотр-Даму

Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выразил свои соболезнования французам из-за масштабной трагедии – пожара в культовом соборе Парижской Богоматери. При этом россияне упрекнули его в лицемерии и посоветовали "плакать из-за бед в РФ, а не из-за Европы".

Так, своими словами об утрате культурного памятника, а также фразой "Франция, мы с тобой!" Галкин спровоцировал бурю гнева среди своих поклонников в сети. Под его постом в Instagram многие оставили едкие комментарии в адрес шоумена (видео, которыми поделился Галкин в социальной сети, смотрите в конце новости).

"Общался со знакомыми французами. У них шок. Это шок и страх от возможного падения национального символа. Собор Парижской Богоматери – один из трех столпов Франции, наряду с Триумфальной аркой и Эйфелевой башней. Но это часть и общемирового достояния. И в России тоже нет равнодушных. Собор жив, храм устоял в сердцах тысяч французов, которые молились и пели псалмы на улицах Парижа, в сердцах сотен пожарных, которые сражались за него, как за человека. Франция, мы с тобой!" – написал Галкин.

Максим Галкин Телеканал "Россия"

Его слова вызвали неожиданную реакцию у пользователей. В частности, россияне припомнили несколько пожаров, которые случились в РФ, когда в Карелии сгорел старинный храм, а в Иркутске – мельница.

Более того, соболезнование в адрес французскому народу некоторые фаны Галкина назвали "пиаром" и обосновали это желанием "лишний раз прогнуться под Европу".

"Почему слезки не лил, когда сгорел наш уникальный деревянный храм в Карелии, который уже восстановить невозможно? А тут у всех шок и слезки..." – едко отметили комментаторы.

"Боже, сколько слез. Смешно! В России сколько памятников горело, и никто не проливал слез. Наш Байкал убивают, почему о России не плачете? Стыдоба и лицемерие!" – добавили другие.

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