"По примеру Пугачевой": 65-летняя Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

Знаменитая советская и латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, отметив, что не пойдет по примеру знаменитой Аллы Пугачевой (в 2013 году суррогатная мать родила примадонне и Максиму Галкину двойню).

Так, Вайкуле в воскресенье, 31 марта празднует свой юбилей, артистке исполнилось 65 лет. Лайма отметила, что если до этого возраста у нее не появились дети – значит ей просто не судьба стать матерью. Об этом шла речь в интервью артистки для передачи "Прямой эфир" (видео смотрите ниже).

Лайма Вайкуле EADaily

"Алла – молодец, стать мамой в таком возрасте... Хотя кому какое дело? Я не пойду по примеру Аллы. У каждого свое предназначение. Мне не судьба, зачем мне что-то искусственно делать? Я вообще иду по течению, и все, что мне нужно, ко мне приходит. Я специально делать что-то не могу", – разоткровенничалась Лайма.

Отметим, 69-летняя Алла Пугачева воспитывает двух маленьких детей, 5-летних Лизу и Гарри Галкиных, которых им с супругом, Максимом Галкиным родила суррогатная мать. На момент рождения детей в 2013 году Алле было 65 лет, ее супругу Максиму – 37.

Напомним, ранее Вайкуле рассказала, как впервые встретилась с Аллой Пугачевой и какое впечатление произвела на нее звезда. Отметим, артистки знакомы почти 40 лет и являются близкими подругами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вайкуле рассказала, как в молодости чуть не пристрастилась к наркотикам, а сейчас имеет зависимость от сигарет.

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