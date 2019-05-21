По-богатому: Бузова потратила миллионы на жилье после разгрома у Собчак

Скандальная российская звезда Ольга Бузова приобрела дорогостоящее жилье в элитном районе Москвы, поле того, как телеведущая Ксения Собчак в интервью раскритиковала ее за то, что она "живет в ж*пе города".

В СМИ появилась информация о том, что Бузова недавно приобрела квартиру в элитном московском ЖК "Долина Сетунь", стоимость которой составляет почти миллион долларов (без ремонта и мебели). Об этом сообщили анонимные источники Telegram-каналу "Светские хроники".

OBOZREVATEL также предлагает посмотреть фото ЖК, в котором купила жилье Бузова.

Скриншот переписки Telegram-канал "Светские хроники"

Так, ранее Ольга рассказывала, что уже купила жилье родственникам и даже своему директору, однако сама продолжает жить в съемной квартире на окраине Москвы. Якобы, по словам Ольги, ее устраивало простое жилье и она "жаждет роскоши".

Скриншот переписки Telegram-канал "Светские хроники"

Оказалось, что Ольга в конце марта 2019 года обзавелась квартирой, площадь которой составляет около 140 квадратных метров. Жилье обошлось артистке в 60 миллионов рублей (около миллиона долларов или 24,5 миллионов гривен – Ред).

ЖК "Сетунь", где купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", где купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", где купила квартиру Бузова Сайт ЖК

Как сообщают инсайдеры одного из московских агентств недвижимости, звезда приобрела дорогие аппартаменты класса Premium еще 27 марта, однако тщательно скрывала эту информацию. Певица уже начала делать там ремонт, который, вероятно, может растянуться на несколько лет.

ЖК "Сетунь", где купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", где купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", где купила квартиру Бузова Сайт ЖК

"Работаю в компании, Бузова оформляла сделку у нас 27 марта, покупала по переуступке в ЖК "Сетунь", – сообщил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Бузова рассказала о том, как обстоят дела в ее личной жизни. Так, она заявила, что за последних два года у нее был секс только с одним мужчиной.

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.