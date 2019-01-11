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Плюнул в рот: в Астане популярный певец поиздевался над ребенком на сцене

1.6тЧитать материал на украинском

Известный казахстанский певец Торегали Тореали во время своего концерта плюнул в рот мальчику, который вышел на сцену, чтобы вручить артисту цветы. Кроме того, мужчина пнул ребенка ногой.

Зал отреагировал на такие действия певца громкими аплодисментами. Соответствующее видео разместили в Youtube.

Плюнул в рот: в Астане популярный певец поиздевался над ребенком на сцене

total.kz

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На кадрах записи видно, как певец подводит мальчика к себе поближе, после чего берет его за челюсть и плюет в рот. Забрав у ребенка букет, он пинает его ногой.

"У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, всё равно продолжаю это делать", — прокомментировал Тореали со сцены.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Казахстане депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова появилась на подиуме без нижнего белья. Свою оголенную грудь она показала в рамках показа "Fashion Night Astana".

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