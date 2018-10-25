''Плюете на могилы!'' Притула сделал резкое заявление о предстоящих выборах в Украине

Известный украинский шоумен, основатель и ведущий проекта "Варьяты шоу", юморист Сергей Притула высказался по поводу предстоящих выборов в Украине, обратившись к молодежи.

Так, телеведущий отметил, что в настоящее время маховик предвыборной кампании набирает обороты. Населению придется выбирать и нового президента, и депутатов парламента в 2019 году. По его словам, главная надежда возлагается именно на молодое поколение. Об этом шоумен написал на своей странице в Facebook.

Сергей подчеркнул, что будет агитировать всеми способами молодежь прийти на выборы, так как они в состоянии изменить судьбу страны, не выбирая между теми, кто "замер в ожидании реванша", то есть бывшими "регионалами" и "коммунистами".

Сергей Притула ХОЧУ.ua

"Я буду призывать молодежь идти на выборы хотя бы потому, что осознаю: молодежь не проголосует за тех, кто замер в ожидании реванша. Молодежь не проголосует за бывших "регионалов" и "коммунистов". И это уже будет хорошо", - высказался Притула, отметив, что принципиально важно, чтобы молодое поколение украинцев не было продажным и безинициативным.

"Молодежь, которая, как правило, пассивная и, к сожалению, часто ведется на "гречку" не хуже, чем пенсионеры. Ваши ровесники отдали жизнь за то, чтобы вы жили в другой стране. В лучшей стране. Каждый раз когда вы продаете свой голос на выборах - вы плюете на их могилы! Подумайте об этом!" - обратился к аудитории Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, юморист и волонтер Сергей Притула признался, что тратил множество денег в казино и поделился своими взглядами на настоящие ценности.