Плохой сын плохого отца: стало известно о жуткой трагедии в семье известного в России певца

СМИ сообщили о трагической истории, которая произошла в семье знаменитого российского певца Александра Малинина.

Так, недавно артист потерял отца, Николая Выгузова, с которым у него были весьма напряженные отношения. Малинин отказался ехать на похороны, так счел более важным свой концерт, запланированный на тот же день. Также вдова умершего рассказала о скандальных подробностях семейной жизни Александра, пишет "СтарХит".

По словам Выгузовой, отец Малинина так и не успел помириться с сыном. Знаменитый певец был шокирован новостью о смерти родного человека, но при этом не стал отменять заграничную поездку ради похорон.

Александр Малинин и его отец russia.tv

Отец Малинина серьезно болел на протяжении длительного времени. Около года назад у мужчины случился инсульт, а в последние месяцы жизни родственник певца мечтал помириться со звездным сыном, но так и не смог этого сделать.

"Они даже не ссорились с ним, просто не общались. Бывает так. Александр не приезжал к нему, не звонил. Естественно, когда Николай Степанович умер я позвонила его сыновьям: и Александру, и младшему Олегу. Саша был шокирован. Но сказал, что на похороны приехать не сможет, так как находится за границей. А Олег приехал. Сыновья деньгами помогли. Не знаю, кто уж там сколько дал", – рассказала вдова.

Александр Малинин с семьей 24СМИ

Малинин же комментариев по поводу произошедшей трагедии не дает. Артист также не рассказывает о конфликте с отцом, лишь изредка отмечая, что они не общались много лет по веской причине. При этом Выгузова заявила, что сыновьям не на что обижаться на своего отца. Несмотря на то, что тот когда-то ушел из семьи, он всегда помогал и бывшей жене, и детям.

Александр Малинин с сыном Никитой Дни.Ру

"Какая обида? Как он может обижаться на отца, если сам поступал гораздо хуже. Александр Никиту маленького бросил. Жену Ольгу Зарубину с дочкой Кирой бросил. Какая обида у него на отца? Да он в разы хуже поступил! Николай Степанович не бросал ни Сашу, ни его брата. Это не обида. Да они даже не ругались никогда. Александру просто стыдно общаться с отцом. Потому что отец – простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал. Зато жена у него крутая. Чтоб ее ублажить, он теще романсы со сцены посвящает. Теща у него замечательная. А то, что в зале отец сидит, ему до фонаря", – высказалась мачеха Малинина.

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