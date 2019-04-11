"Плохо выглядишь, как в запое": Лазарев вызвал недоумение у фанов странным видом

Российский певец Сергей Лазарев, который поедет представлять РФ на престижный конкурс Евровидение-2019, ошеломил своих фанатов странным снимком, на котором выглядит очень уставшим и с нелепой прической.

Любопытным изображением артист поделился на личной странице в Instagram. Фото не понравилось его поклонникам, которые сравнили Лазарева с "алкоголиком" и "бомжом".

Многие также "прошлись" по странным переменам во внешности Сергея. В частности, практически всех фолловеров смутила ровная челка российского секс-символа, которая вызвала волну насмешек в сети.

"Доброе утро и хорошего дня. Где бы вы ни были…" – коротко подписал снимок Сергей Лазарев.

В комментариях под фотографией возник ажиотаж: фаны начали массово просить певца больше не экспериментировать таким образом со своей внешностью.

"Плохо выглядите, наверное гуляли до утра в клубняке? Похож на моего соседа, который очень много бухает", – высказались почитатели Лазарева.

"Отдохнуть уже надо, Сережа, такой уставший", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лазарев опубликовал в сети горячее фото, на котором изображен полностью голым. Снимок произвел настоящий фурор среди поклонников Сергея.

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