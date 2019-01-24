Плащ на голое тело: родившая Тодоренко вызвала ажиотаж в сети пикантным фото

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, показала в сети пикантный снимок. Фото вызвало ажиотаж среди ее фолловеров.

Жена российского певца Влада Топалова предстала перед камерой в бежевом плаще, который, очевидно, надела на голое тело. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Регины.

Певица вызвала восторг у своих подписчиков, которые оставили ей в комментариях массу комплиментов. Некоторые из них уточнили, что звезда заметно похорошела после родов.

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

"Регина, после рождения ребенка ты еще больше расцвела. Материнство тебя преобразило!" – похвалили артистку.

Другие же упрекнули Тодоренко в том, что она рвется вернуться на работу, оставляя маленького ребенка на посторонних людей (телеведущая анонсировала выход второго сезона ее шоу "Пятница с Региной").

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко рассказала, что за 9 месяцев беременности набрала 18 килограммов, питаясь любимыми мучными продуктами. Также она откровенно отметила, что в период, когда она вынашивала ребенка, ее поведение было весьма странным. Звезда сообщила, что ходила однажды в одном белье по улице, потому что ей было постоянно жарко.

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