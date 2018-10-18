''Плакать или кричать?'' Как отреагировали украинские звезды на трагедию в Крыму

В оккупированном крымском городе Керчь в среду, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже, в результате которого погибли 20 человек. Мировая общественность шокирована произошедшим, а украинские звезды в сети массово высказывают мнение о случившемся.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как представители украинского шоу-бизнеса отреагировали на трагедию в оккупированном Россией Крыму.

На своих официальных страницах в социальных сетях посты с соболезнованиями и словами поддержки опубликовали музыкант Дмитрий Монатик, народная артистка Украины София Ротару, знаменитые певицы Таисия Повалий, Светлана Лобода, Анна Седокова и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, все 20 тел погибших в трагедии в Керчи в аннексированном Крыму 17 октября - опознаны. Среди них: 15 студентов и пятеро взрослых.