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/Шоубиз

''Плакать или кричать?'' Как отреагировали украинские звезды на трагедию в Крыму

11.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном крымском городе Керчь в среду, 17 октября, произошел взрыв в политехническом колледже, в результате которого погибли 20 человек. Мировая общественность шокирована произошедшим, а украинские звезды в сети массово высказывают мнение о случившемся.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как представители украинского шоу-бизнеса отреагировали на трагедию в оккупированном Россией Крыму.

На своих официальных страницах в социальных сетях посты с соболезнованиями и словами поддержки опубликовали музыкант Дмитрий Монатик, народная артистка Украины София Ротару, знаменитые певицы Таисия Повалий, Светлана Лобода, Анна Седокова и многие другие.

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''Плакать или кричать?'' Как отреагировали украинские звезды на трагедию в Крыму

''Плакать или кричать?'' Как отреагировали украинские звезды на трагедию в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, все 20 тел погибших в трагедии в Керчи в аннексированном Крыму 17 октября - опознаны. Среди них: 15 студентов и пятеро взрослых.

Персоны
MONATIKСветлана Лобода (LOBODA)Таисия ПовалийАнна Седокова
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это западные ценности, я не помню что бы в СССР вообще на ум такое пришло, двери все стеклянные были, а вместо вахтеров (охраны) уборщицы дверь закрывали. Вон сколько сейчас идиотов, за лайк в интернете, готовы на краши висеть
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