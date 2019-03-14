"Плакал, вырывался, но понимал – это смерть": известный российский певец рассказал о наркозависимости

Молодой российский певец Стас Пьеха страдал наркозависимостью – пагубная привычка чуть не стоила ему жизни. Благодаря родственникам, которые силой отправили его на лечение, он смог избавиться от недуга.

Об этом рассказала звездная бабушка Стаса, Эдита Пьеха. Прославленная артистка одной из первых узнала о тяжелой зависимости внука. Тогда Пьеха устроила семейный совет, на котором было принято решение о немедленной отправке Стаса в клинику, пишет "СтарХит".

"В Питере у него были такие друзья, которые затянули его во все это. Мы его изолировали, отправили в московскую клинику. Я сама платила по 300 долларов в день, чтобы ему помогли", — призналась Эдита.

Эдита и Стас Пьеха СтарХит

По словам певицы, лечение давалось Стасу непросто. Он все время умолял родственников вернуть его домой.

"Мы действовали жестко. Ой, как он плакал, вырывался из клиники. Тогда я говорила ему: "Стас, это смерть. Либо ты будешь лечиться, либо это все". И он согласился", — рассказала певица.

Сейчас внук знаменитой артистки сам помогает наркозависимым избавиться от привычки – он владеет наркологической клиникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стас Пьеха просидел в четырех стенах почти два года, потом начал заниматься музыкой, что его и спасло от наркотиков. Также из-за запрещенных веществ у певца было три реанимации и инфаркт в молодом возрасте.

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