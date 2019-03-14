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"Пить надо меньше!" В России рассказали, почему Началова впала в кому

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Недавно госпитализированная российская певица и телеведущая Юлия Началова, которая в настоящее время пребывает в коме, злоупотребляла алкоголем. Не исключено, что перед тем, как попасть в больницу, она тоже выпила спиртное.

Ранее в СМИ сообщили, что Началова болеет сахарным диабетом, госпитализировали певицу после того, как уровень сахара в ее крови поднялся до критических показателей. Известная блогер Лена Миро проанализировала ситуацию и отметила: судя по всему Началова просто напилась накануне из-за личных проблем, а с таким диагнозом употреблять алкоголь строго запрещено. Об этом она написала в своем блоге на LiveJournal.

"Юля Началова попала в реанимацию... Я не знакома с творчеством Юли. Зато прекрасно помню, что ее неоднократно ловили пьяной. В том числе за рулем – она языком не ворочала, когда инспекторы ГИБДД просили ее хоть что-то ответить. По слухам, она страдает сахарным диабетом. Как сочетается такой диагноз с алкоголем – любой врач скажет, что лучше бы вот эти две вещи не сочетать", – высказалась Миро.

Юлия Началова

Юлия Началова

asfera.info

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Блогерша предположила, что Началова могла выпить с целью снять стресс, который спровоцировал грядущий суд с бывшим мужем, хоккеистом Александром Фроловым, за квартиру.

"Скорее всего, суд примет решение в пользу Фролова, и ей придется либо отдать ему либо половину квартиры, либо 20 млн рублей. И тут, я предположу, как не выпить-то с горя? А я напомню – сахарный диабет и алкоголь не сочетаются от слова совсем. Пить надо меньше, тогда, глядишь, и здоровее будешь, и в реанимации толстой ж*пой не станешь занимать места. Это как русская рулетка – пять рюмок выпьешь, а на шестой впадешь в кому", – резко подытожила Лена Миро.

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