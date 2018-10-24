Писал для Киркорова и Леонтьева: в Москве умер автор известных хитов

В Москве на 79-м году жизни скончался известный российский поэт, автор популярных эстрадных хитов Владимир Дагуров.

Поэт долгое время боролся с раком. Дагуров — автор песен для многих звезд РФ: Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева и других. Об этом сообщили на сайте московского Центрального дома литераторов.

"Клуб писателей ЦДЛ с глубоким прискорбием извещает, что на 79-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек. Светлая ему память!" — говорится в сообщении.

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Похоронят поэта на Перепеченском кладбище в Москве.

Отметим, Владимир Дагуров — автор стихов многих популярных эстрадных песен, в том числе он писал для таких исполнителей, как Вахтанг Кикабидзе, Валерий Леонтьев, Валентина Толкунова, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский и других.

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