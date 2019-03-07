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Пил и пел с Макаревичем: Галкин зажег с Пугачевой в гостях у Жванецкого

32.1тЧитать материал на украинском

Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как отрывался вместе со знаменитым певцом Андреем Макаревичем на юбилее юмориста Михаила Жванецкого.

Максим показал яркий ролик на своей странице в Instagram, героями которого стали его 69-летняя супруга, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, а также Леонид Ярмольник, Леонид Каневский и много других знаменитостей (ролик смотрите в конце новости).

Вместе с Макаревичем Галкин спел знаменитую песню "Батарейка" группы "Жуки". Пугачева же произносила тост в честь Жванецкого, который отпраздновал свое 85-летие.

Пугачева на юбилее Жванецкого

Пугачева на юбилее Жванецкого

Instagram @maxgalkinru (скриншот из видео)

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"Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно", – похвастался Галкин.

Галкин поет песню "Батарейка"

Галкин поет песню "Батарейка"

Instagram @maxgalkinru (скриншот из видео)

Жванецкий и Макаревич

Жванецкий и Макаревич

Instagram @maxgalkinru (скриншот из видео)

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Отметим, писатель-сатирик из Одессы, народный артист Украины Михаил Жванецкий незадолго до своего юбилея был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом "За заслуги перед отечеством". В сети из-за этого возник бурный скандал, в частности, украинские активисты пригрозили Жванецкому срывом концертов, если тот не откажется от награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиян также возмутил факт награждения Жванецкого, так как он ранее заявлял о своей проукраинской позиции. Сам же артист оправдался перед публикой за награду, коротко отметив: "мне дали – я принял".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим ГалкинАндрей МакаревичМихаил Жванецкий
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну жванецкий а клоун пророссийский! своим еврейским языком подлизал кацапам отменно! фууу...мерзость какая!
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