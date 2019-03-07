Пил и пел с Макаревичем: Галкин зажег с Пугачевой в гостях у Жванецкого

Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как отрывался вместе со знаменитым певцом Андреем Макаревичем на юбилее юмориста Михаила Жванецкого.

Максим показал яркий ролик на своей странице в Instagram, героями которого стали его 69-летняя супруга, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, а также Леонид Ярмольник, Леонид Каневский и много других знаменитостей (ролик смотрите в конце новости).

Вместе с Макаревичем Галкин спел знаменитую песню "Батарейка" группы "Жуки". Пугачева же произносила тост в честь Жванецкого, который отпраздновал свое 85-летие.

Пугачева на юбилее Жванецкого Instagram @maxgalkinru (скриншот из видео)

"Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно", – похвастался Галкин.

Галкин поет песню "Батарейка" Instagram @maxgalkinru (скриншот из видео)

Жванецкий и Макаревич Instagram @maxgalkinru (скриншот из видео)

Отметим, писатель-сатирик из Одессы, народный артист Украины Михаил Жванецкий незадолго до своего юбилея был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом "За заслуги перед отечеством". В сети из-за этого возник бурный скандал, в частности, украинские активисты пригрозили Жванецкому срывом концертов, если тот не откажется от награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиян также возмутил факт награждения Жванецкого, так как он ранее заявлял о своей проукраинской позиции. Сам же артист оправдался перед публикой за награду, коротко отметив: "мне дали – я принял".

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