Певица ROMANOVSKAYA покажет три новеллы о любви

Певица, телеведущая и дизайнер ROMANOVSKAYA готовит премьеру романтической трилогии.

Три новеллы, которые будут экранизированы в формате мини-фильмов, рассказывают о трёх разных девушках. Их объединяет одно – им разбили сердце. Каждая из героинь по-своему переживает эту боль: отчаяние и пустота, ярость и гнев, сарказм и нежелание мириться с реальностью. На экране истории трёх девушек и три абсолютно разных образа воплотит ROMANOVSKAYA.

– Возможно, я недооценивала свои драматические таланты, – рассказывает ROMANOVSKAYA. – Роль в клипе группы ВИА Гра "Цветок и нож" до сих пор остаётся одной из самых любимых у моих поклонников. Я решила продолжить эту историю.

"Птица" – первая новелла романтической трилогии. Эта песня родилась два года назад, и певица берегла её для особого случая. Решение о съёмках клипа родилось спонтанно: в Турцию, где проходил концерт с участием ROMANOVSKAYA, собиралась съёмочная группа режиссёра Сергея Грея.

– Думаю, что история о том, как мы снимали этот клип, заслуживает отдельного видеоряда, – вспоминает исполнительница. – Все мои эмоции, которые вы видите на экране, настоящие. Когда режиссёр видит тебя на вершине скалы, а ты боишься высоты, приходится бороться со своими страхами, и, если честно, думала вовсе не о том, красиво ли я буду выглядеть в кадре, – смеётся певица.

– Я хотел добиться максимально единения главной героини и природной красоты, – рассказывает режиссёр клипа Сергей Грей. – Ради эффектных кадров пришлось даже пойти на преступление. Чтобы ускорить процесс съёмок на воде, нам пришлось угнать лодку, а ради эффектных кадров в лесу мы изрядно надымили. И, если в первом случае всё обошлось, то в лесу пришлось выяснять отношения с полицией. Про это можно было бы снять отдельный клип, как хрупкая и нежная главная героиня ROMANOVSKAYA доказывает местным полицейским, что в этом нет ничего противозаконного.

Премьера первой новеллы романтической трилогии ROMANOVSKAYA "Птица"

состоится сегодня, 7 июня, в "ДК ПРЕМЬЕР" на телеканале М1. Видео уже доступно на официальной странице певицы в YouTube.