Певица Наталья Гордиенко получила орден от канала М1

Певица Наталья Гордиенко стала "прорывом весны" по версии "M1 Music Awards. 4 Сезона" и получила почётный орден от телеканала М1. По словам самой исполнительницы, премия стала для неё настоящим, но долгожданным сюрпризом.

— Не то чтобы я не верила в собственные силы, но конкуренция была достаточно сильной. Больше всего меня радует то, что на результат этой премии влияют зрители телеканала М1. Именно они привели меня к победе! Мне приятно, что песня "Тільки тебе" настолько пришлась по душе. Надеюсь, что и мой новый трек ожидает такой же результат, — делится Наталья.

В минувшее воскресенье, 3 июня, в рамках "Большой свадьбы" от "Таврийских игр", телеканала М1 и "Русского Радио Украина" Наталья презентовала сингл "Паралелі". Новая песня, как утверждает артистка, — это история о том, что судьбы, которым не суждено пересекаться, не стоит привязывать друг к другу насильно, как бы комфортно, удобно или даже престижно это ни выглядело для окружающих.

— Если кому-то одному в отношениях становится очевидно, что это "не твоё", нужно эти отношения прекращать, не заводя ни себя, ни второго человека в неразрешимый тупик, — комментирует Гордиенко. Андрей Осадчук, написавший текст для "Паралелі", напомнил мне самой о непростых периодах жизни, о которых не очень хочется вспоминать. Уверена, многие слушатели узнают в ней себя и свои переживания. Без падений не бывает взлётов, а без разочарований нет счастья.

Песня "Паралелі" уже доступна на цифровых площадках, а презентация lyric-video состоится в "ДК ПРЕМЬЕР" на канале М1 и на официальной YouTube-странице певицы.