Певица MamaRika представила весенний хит Prolisky

Украинская певица MamaRika выпустила новый весенний трек Prolisky

Как рассказала сама артистка, ее песня - это особый сорт пролесков, который заботливо "выращивался" под студийным "солнцем" и "поливался" самыми безумными и смелыми звуковыми идеями. "Цветок" успели вырастить к весне.

В своем новом сингле Prolisky певица MamaRika решила подчеркнуть одну из самых великих сторон этой силы. В трех минутах, весеннего хита изящно совмещены три элемента-тезиса.

Первый — могущество женской любви. Ее безграничность и самоотверженность. Второй - великая сила украинок. Многие знают, насколько наши женщины прекрасны. В Prolisky об этом рассказывается абсолютно ненавязчиво, но вместе с первым элементом, второй приобретает неоспоримые аргументы.

Третий — сама музыка. Это простой, но при этом запоминающийся бит, который по мере развития трека обрастает народными деталями. А сама MamaRika успешно совмещает в вокале хип-хоп и элементы фольклорного пения. Что в итоге формирует уникальный стиль певицы — украинский R’n’B.

"Всем нам известно, что пролески — это редкие и хрупкие цветы, которые, как и мы девушки, нуждаются в защите и заботе. Ребята, любите и берегите своих девчонок. Мы у вас такие одни", - рассказала певица.

Два интересных факта о пролесках. Первый — в 2012 году за редкую луковицу пролеска с желтыми лепестками на аукционе eBay заплатили 725 фунтов, что до сих пор является рекордом. Второй — пролески внесены в красный список Киева и области, как редкие растения.

Как писал ранее OBOZREVATEL, клип украинской группы ТІК под названием "Циклоны" взорвал социальные сети. Всего за три дня после премьеры он собрал почти 800 000 просмотров на видеохостинге YouTube.

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