Певица Луна рассталась с продюсером "Грибов": все подробности скандала

Украинский продюсер, экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш со скандалом разорвал личные и деловые отношения с эпатажной певицей Луной ( Кристина Бардаш), уличив ее в изменах и неподобающем поведении.

Юрий в грубой и довольно "красноречивой" форме написал в социальных сетях о том, что супруга изменяла с его же другом, саунд-продюсером проекта Луна Александром Волощуком, а также вылил массу угроз на своего соперника. Вскоре он удалил гневный пост из социальной сети, пишет Gordon.ua.

В своем "послании" Бардаш назвал соперника "трусом и гнидой" и заявил, что он "влез в дикий зашквар". Волощук ответил в комментариях, что Бардаш бил жену, унижал ее и "тр...хал" всех подряд".

Кристина и Юрий Бардаш с сыном kp.ua

"C бабы спроса нет: нагуляется, напрыгается и вернется в семью. Там ее ждут муж и сын. А о тебе, Саша Волощук, поговорим ближе. Мы вместе с тобой работали над музыкой в моей компании, не один трек сделали и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные. Ты ведь хороший парень был, как мне казалось, и, перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу: никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался. И после всего этого ты начинаешь за моей спиной еб...ть мою женщину, мою жену, мать моего сына и делаешь это, как мыша, не сказав мне ни слова", – написал Бардаш в Facebook.

Пост Юрия Бардаша Скриншот Facebook

Пост Юрия Бардаша Скриншот Facebook

Музыкант признался, что изменял Луне, но подчеркнул, что это его с женой проблемы.

"То, что я мудак и изменял своей жене, – мои с ней проблемы внутренние, и тебя, ебл...на, это никак не должно было касаться, ты тут ни при чем. Это мои перед ней косяки, и она вольна ответить мне как угодно, а вот ты, сучара, попал в ад. Если бы она тебя любила, она бы тебя так не подставила и призналась бы во всем, как только у вас появилась ваша "похотливая романтика", или бы тебя заставила сначала со мной решить вопрос, а потом на нее залазить, но ты из п...дор-движа и тебе эти понятия чужды", – отметил Юрий.

Луна (Кристина Бардаш) и Саша Волощук UMBAR

Также музыкант призвал своих подписчиков "мысленно рвать на части" Волощука.

"Обращаюсь ко всем своим близким, друзьям и просто мужчинам и женщинам, кто стоит по жизни за семью, за детей и за справедливость: мысленно рвите эту гниду на части, как я, всаживайте ему в сердце осиновый кол, так как он враг общества, который рушит семьи! Те, у кого нет детей и они нового образа мышления, вы меня не поймете, для вас всех это норма. Но есть люди, которые вознегодуют, потому что семья – это святое. Никто не имеет права вмешиваться в отношения мужа и жены и нашего сына. Ты, гнида, никогда ему меня не заменишь, тем более – моей женщине", – обратился к Александру Бардаш.

Юрий Бардаш с сыном kp.ua

Солист "Грибов" считает, что своим поступком Волощук "зашкварился и вскрыл мышиную натуру".

"Как же ты будешь стоять за ее спиной на сцене, музыкантишка ты еб...чий, как тебе это все будет теперь, ты же не мужчина! Как ты не понял, что это камень, который она в меня кидает. Ты, мальчик, попал между двух огней костра большой любви, захотел влезть в семью – семь лет живем, сын у нас золотой, у нас и добро, и зло, живем, как умеем, а ты зашкварился и вскрыл свою мышиную натуру. Каждую секунду времени мысленно я выкалываю твои глаза, жгу тебя на костре праведного яростного гнева, сдираю кожу с тебя, тварь. Не устану обличать тебя перед обществом, дабы каждый при встрече подарил тебе порцию презрения. Вечный лящ летит тебе от природы, от Бога. Вся музыка, которую ты для нее написал, стала фальшивой и грязной в один миг. Теперь ты с этим будешь жить, и все вокруг будут знать, какой ты трус и гнида", – написал Бардаш.

Музыкант считает, что Луна подставила Волощука, потому что убедила не рассказывать об их романе.

"Столько времени за моей спиной ты превращался в падаль. Анафема тебе и твоей гнилой музыке... Знай, дружок, что ты посягнул на святое – на семью. Малая бесится, а ты в зашквар влез дикий. Теперь каждый уважающий себя мужчина имеет право у...бать тебя при встрече по яйцам, чтобы они у тебя на всю жизнь перестали работать. Так, у...бок, и случится. Гнев народа направляется к твоей тусклой душонке. Все твои отлайканные телки на тебя смотрели всегда как на модного красавчика-музыканта, а теперь они будут видеть в тебе мышу. Вот твой удел", – считает Бардаш.

Под постом Юрия пользователи оставили почти 400 комментариев. Отреагировали на него и Луна с "виновником" Волощуком.

Комментарии Скриншот Facebook

"Друзья, благодарю за поддержку и понимание... Там просто слишком много ко-ко, по всей видимости", – написала певица.

"Если бить свою жену, плевать, опускать и тр...хать все подряд – это нормально, ты в этом чемпион. А насчет музыки – спасибо, что научил меня ее сочинять и на инструментах играть. Ну и последнее – у тебя есть репутация, которую-то ты себе нажил, и ты ее сейчас ощущаешь в полной мере", – ответил в комментариях Саша Волощук.

После конфликта сама Луна также оставила и на своей странице в соцсети пост о том, что не держит зла на экс-супруга и благодарна ему за то, что он помог ей найти любовь всей жизни, которой и является музыкант Саша Волощук.

Публикация от ЛУНÁ (@kri_luna) 7 Июн 2018 в 11:29 PDT

Вскоре после всего случившегося Юрий Бардаш опубликовал клип новый клип на песню Youra Zloy. Ролик, снятый на мобильный телефон, он разместил на своем YouTube-канале. В песне есть такие слова: "Ты че такой злой? Вроде бы мир под ногой, только ты в нем чужой. Парень полон обид, злоба кипит!". Бардаш упоминает друга, который "вчера провел болевой", очевидно намекая на Александра Волощука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луна поехала на одно из российских телешоу, после чего заявила, что ей очень понравилось выступать в РФ. Это візвало шквал негодования в социальных сетях среди ее поклонников.