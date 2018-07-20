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СпортLady

Певица Луна блеснула фигурой в полупрозрачном белье

1.8тЧитать новость на украинском

Украинская поп-исполнительница Луна (Кристина Бардаш) похвасталась в соцсети пикантным фото с отдыха, на котором запечатлена в полупрозрачном обтягивающем боди.

Так на личной странице в Facebook певица ответила на часто задаваемый фанами вопрос о ее новой студийной пластинке.

"Я знаю, что всем интересно, как там альбом… Так вот, альбом сводится и мастерится! А я на отдыхе", - прокомментировала снимок Луна.

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На фото девушка запечатлена на фоне побережья. Где именно отдыхает певица, рассказывать своим фолловерам она не стала.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, обнаженная экс-солистка Nikita Анастасия Кумейко похвасталась в соцсети сексуальным телом.

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