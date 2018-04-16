Певица LELA провела ночь с известным блогером Мартыненко

Певица LELA, более известна, как девушка с обложки Playboy, представила первый трек после двухлетнего перерыва. Ранее девушка работала в стиле trap, но решила кардинально сменить направление в музыке (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Танцевальный сингл "Наша ночь", записанный в дуэте с известным видеоблогером Андреем Мартыненко, стал первым в новом творческом этапе певицы. LELA показала себя с другой стороны и намерена еще не раз удивить слушателей. Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе певицы.

Пресс-служба LELA

"Это новая ступень в моей музыкальной карьере. Я наконец нашла свой стиль и верю в успех нашего нового трека. Наслаждайтесь жизнью, пока вы молоды, не бойтесь быть собой, отрывайтесь на полную и танцуйте вместе с нами", - прокомментировала певица.

Пресс-служба LELA

Визуализацию песни "Наша ночь" доверили Олегу Пилипенко, известному работами с Анной Седоковой, Камалией, Kishe и другими. Съемки клипа превратились в настоящую вечеринку. Вся команда погрузилась в атмосферу праздника и до утра танцевала под новый трек LELA и Андрея Мартыненко.

Пресс-служба LELA

"Мы показали в клипе современную молодежь, их стиль жизни. Пригласили очень фактурных ребят и передали картинку отрывной тусовки. Сегодняшнее поколение более свободолюбивое. Они берут от жизни все, не боятся быть яркими. Считаю, что у нас на 100% получилось донести идею. Каждый человек, находящийся на площадке в этот вечер, зарядился энергетикой наших героев и попал на крутую вечеринку. Уверен, со зрителями будет так же", - поделился режиссер клипа Олег Пилипенко.

Пресс-служба LELA

Пресс-служба LELA

После выхода видеоработы останавливаться LELA не намерена. В дальнейшем певица планирует выпустить дебютный альбом, покорить аудиторию YouTube и задать новые тренды в индустрии украинской поп-музыки.

Как сообщал "Обозреватель", ранее хакеры удалили самый популярный клип на YouTube.