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Певец ДОРОШ и Надежда Мейхер "закрутили роман"

5.4тЧитать новость на украинском

Певец и музыкант ДОРОШ презентует видеоклип на песню "Ресницами", успевшую стать хитом.

Главную роль в клипе, который больше напоминает короткометражный фильм, сыграла Надежда Мейхер-Грановская. Мейхер и ДОРОШ передали историю влюбленной пары, переживающую драматический период в отношениях.

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Режиссером видеоработы стала известная украинская клипмейкер Елена Винярская.

"Для меня было огромной честью работать плечом к плечу с командой профессионалов, чьи достижения говорят сами за себя! - признался ДОРОШ. - Я благодарен Елене Винярской за отзывчивость и самобытность, а моей прекрасной спутнице, харизматичной и сексуальной Надежде Мейхер - за артистизм и удивительную энергетику, равнодушным к которым невозможно остаться! Мне кажется, у нас получилось сильное, честное и глубокое видео!".

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня состоялась премьера новой видеоработы Оли Поляковой на песню "Королева ночи".

Персона
Надежда Мейхер
Место
Украина
Объект
клип
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