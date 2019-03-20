"Петь больше нечем": Ваенга сообщила о серьезной болезни и отменила концерты

Российская шансон-певица Елена Ваенга рассказала, что серьезно заболела. Из-за этого ей пришлось отменить ряд свои концерты.

Из-за болезни артистка не может петь – у нее практически полностью пропал голос. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Заболела сильно. Петь нечем", – сообщила Ваенга в социальной сети. Поклонникам она пообещала, что обязательно еще вернется на сцену и споет.

Также в другом посте певица уточнила свой диагноз – у нее острый ларингит (воспаление гортани).

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"Петь не возможно. Мне не просто жаль. Март, "чихающий" со всех сторон", сломал мне мой "инструмент" – голос. Я очень расстроена", – высказалась Ваенга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российская порноактриса Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве. Свидетели предположили, что организм Берковой не выдержал постоянных диет. Уточняется, что звезду подключили к капельнице.

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