Пес Меган Маркл подружился с королевой Елизаветой II. В конце 2015-го пес Гай был найден в лесах Кентукки и отправлен в приют в Оквилле, недалеко от Торонто, а в начале 2016-го его собирались усыпить. Однако пса встретила Меган.

Какое-то время Гай жил вместе с Меган в ее доме в Торонто, а позже переехал в Великобританию и теперь живет в Кенсингтонском дворце по адресу Kensington Gardens, W8 4PX, сообщает InStyle.

Гай покорил сердце не только Меган и Гарри, но и самой королевы Елизаветы II.

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В середине апреля королева попрощалась со своим последним корги, 15-летней Уиллоу, род которой шел от собаки по имени Сюзан, подаренной Елизавете на 18-летие. Теперь Елизавета II заботится не только о своих дорги Вулкане и Кэнди, но и о любимце Меган.

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