Первый сольный концерт NIKITA LOMAKIN: танцы Тины Кароль, песни с залом и ничего лишнего

Узнай, как певец представил столичной публике альбом “Зеркала”.

До отказа заполненный зал, безусловная поддержка публики, пение в унисон, выход на “бис” – и это на первом же сольнике! В киевском клубе “Atlas” с оглушительным успехом прошла презентация дебютного альбома NIKITA LOMAKIN “Зеркала”. По словам артиста “M1 Agency”, несмотря на детальную подготовку в течение нескольких месяцев, сам концерт и настолько тёплая встреча зрителей стали для него сюрпризом, пишет пресс-служба певца.

Фотограф: Таша Дудка

Фотограф: Таша Дудка

– Я просто не знал, чего ожидать! – признался исполнитель. – В последний раз я, наверное, так волновался перед выходом на сцену на конкурсах ещё в детстве! Но когда я услышал, как зал поёт мои песни… Вот это для меня было всё!

Режиссёром концерта стала известная клипмейкер Катя Царик. Она же и поддержала идею исполнителя не “перегружать” постановками песни, оставив каждую из них максимально чистой и честной. Концерт прошёл при поддержке главного музыкального телеканала Украины М1, агентства “M1 Agency”, компаний “Alight” и “A7:TELEVISION”, ответственных за технический менеджмент шоу. Информационными партнёрами стали радиостанция “Хит FM” и OBOZREVATEL,

Фотограф: Таша Дудка

Фотограф: Таша Дудка

Одной из главных “фишек” выступления сам NIKITA LOMAKIN называет сопровождение музыкантов Тины Кароль. Стоит отметить, что дива украинского шоу-бизнеса не только доверила свой бэнд молодому певцу, но и лично присутствовала в этот вечер в “Atlas’e”. И, судя по её настроению, танцам и оживлённой реакции на каждый из треков, такой творческой коллаборацией Кароль осталась очень довольна.

– Тина зашла ко мне в гримёрку перед стартом концерта, – поделился NIKITA LOMAKIN. – Что именно она мне сказала в качестве напутствия – я говорить не хочу, для меня это личное. Я благодарен ей за такую поддержку и, надеюсь, оправдал её доверие.

После такой громкой заявки на активное присутствие на украинской музыкальной сцене возникает вполне логичный вопрос: что же дальше? Певец уверяет: в его карьере всё происходит вовремя и согласно вложенных усилий. Уже сейчас идёт активная работа над релизом следующего альбома, а в ближайшее время пройдут съёмки клипа на песню “Виолончель”, который прочно укрепился в чартах iTunes.

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