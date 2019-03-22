На шоу "Холостяк-9" произошел первый страстный поцелуй: кого выбрал Добрынин

В пятницу, 22 марта, в третьем выпуске шоу "Холостяк-9" произошел первый поцелуй сезона.
Главный герой проекта, телеведущий Никита Добрынин проявил свои чувства по отношению к участнице Даше. OBOZREVATELследил за развитиями событий (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Главный Холостяк Украины пригласил на свидание в ночной клуб сразу троих девушек: Дашу, Дину и Наташу. Они попали на тематический романтический вечер. Гости клуба должны были участвовать в танцах и конкурсах.
Даша и Никита немного повеселились на танцполе, после чего он пригласил ее на разговор в отдельную комнату.
Девушка вела себя очень сдержанно. Главный герой подсел к ней поближе, когда они пытались разговаривать и взял ее за коленку. Девушка рассказала, что в отношениях для нее важны честность, искренность и доверие. Она не слышала, что именно говорил Добрынин.
Instagram@holostyakstb
Между героями возникла определенная химия. В итоге пара показала страстный поцелуй, после которого красная помада Даши размазалась по лицам обоих. Им так понравилось быть в уединении, что не хотелось возвращаться в общую комнату.
Instagram@holostyakstb
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Холостяк нарушил правила, подарив участнице телефон. Все подробности второго выпуска.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!