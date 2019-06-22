Первые вокальные бои на "Голос. Діти-5": смотреть онлайн

23 июня на телеканале 1+1 состоятся вокальные бои шоу "Голос. Діти". Зрителей ждут популярные хиты в исполнении юных артистов.

С двенадцати участников в каждой команде в следующий этап пройдут только четверо. OBOZREVATEL проследит за событиями на вокальном проекте.

Судьи "Голос. Діти" 1+1

Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо).

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале "1+1".

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL публиковал все подробности последних прослушиваний на "Голос. Діти-5". Судьи, не видя конкурсантов, отбирали самых талантливых и голосистых в свои команды.

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