Первые вокальные бои на "Голос. Діти-5": смотреть онлайн

23 июня на телеканале 1+1 состоятся вокальные бои шоу "Голос. Діти". Зрителей ждут популярные хиты в исполнении юных артистов.
С двенадцати участников в каждой команде в следующий этап пройдут только четверо. OBOZREVATEL проследит за событиями на вокальном проекте.
Судьи "Голос. Діти"
1+1
Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо).
Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале "1+1".
Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.
Напомним, что ранее OBOZREVATEL публиковал все подробности последних прослушиваний на "Голос. Діти-5". Судьи, не видя конкурсантов, отбирали самых талантливых и голосистых в свои команды.
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