Первая украинская модель plus-size снялась с обнаженным мужчиной

Победительница популярного телевизионного шоу "Модель XL" Мария Павлюк снялась в откровенной фотосессии.

Правда, на снимках раздевалась не сама Мария, а ее партнер Валентин Нестеренко, который запечатлен в кадре полностью обнаженным. Одну из фотографий Павлюк опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам модели, снимок был сделан для рекламной кампании модельера Андре Тана.

Подписчики Марии бурно отреагировали на смелый кадр и отметили, что она прекрасно выглядит.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мария Павлюк попала на обложку глянцевого издания Cosmopolitan.