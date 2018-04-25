Пэрис Хилтон снялась полуобнаженной: фотофакт

Американская светская львица Пэрис Хилтон снялась в откровенной фотосессии.

Звезда, которая собирается выходить замуж за голливудского актера украинского происхождения Криса Зилку, предстала на снимках полуобнаженной. Пикантный кадр был опубликован в Instagram-аккаунте Пэрис.

На нем Хилтон запечатлена в одних лишь трусиках и ботфортах на шнурках. Грудь светская львица прикрыла руками.

#Mood 🔥 Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 24 Апр 2018 в 8:54 PDT

Напомним, что свадьба Хилтон и Зилки состоится в ноябре 2018 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пэрис Хилтон восхитила поклонников откровенными фото в образе легендарной актрисы Мэрилин Монро. Эротические снимки собрали более полумиллиона лайков.