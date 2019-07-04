"Переживала, а потом плюнула": Лолита внезапно развелась с молодым мужем

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой ранее СБУ запретила въезд в страну, внезапно развелась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.

Так, 55-летняя артистка написала соответствующий пост на личной странице в Instagram. Она отметила, что решение было обоюдным.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет", – откровенно поделилась артистка.

Лолита с мужем Утро

55-летняя артистка пожелала своему 44-летнему экс-мужу всего наилучшего и пообещала, что всегда будет его защищать от нападок публики и СМИ.

"Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, всё. Статус "свободна", – рассказала Лолита.

Лолита Милявская вышла замуж за российского теннисиста Дмитрия Иванова, который младше ее на 11 лет, в 2010 году. Иванов стал пятым супругом Лолиты.

Свадьба Милявской и Иванова Факты

Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх и по натуре является пацифистом. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.

В июле 2019 года стало известно, что Милявская даст концерт в оккупированном Донецке.

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