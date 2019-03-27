''Перевернул мою жизнь'': Джамала умилила снимками сына-именинника

Украинская певица Джамала умилила своих фолловеров в Instagram фотографиями сына-именинника. 27 марта Эмиру-Рахману исполнился один год.

На личной странице в соцсети исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых также запечатлен ее супруг Бекир.

"Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас трудно представить, что когда я жила без тебя. Я невероятно счастлива, что ты наш сын. С первым годом, Эмир-Рахман!" - написала под снимками Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Всего за несколько часов пост артистки собрал более 30 тыс. лайков. В комментариях пользователи сети пожелали малышу крепкого здоровья и беззаботного детства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала, победительница Евровидения-2016, рассказала о том, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.

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