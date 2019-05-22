"Переплюнула MARUV": Лобода возбудила сеть вызывающим БДСМ-видео

Сбежавшая в Россию украинская звезда Светлана Лобода, которая внезапно на днях вернулась в Киев, показала поклонникам вызывающее видео.

Так, артистка предстала на кадрах в весьма откровенном наряде, демонстрирующем ее тело. Также снимался и ее балет, а на роликах видно плетки и некоторые атрибуты в стиле БДСМ. Ролик Лобода опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Светлана Лобода и MARUV

Интересно, что Светлана появилась перед камерами в образе жгучей брюнетки, что особенно взбудоражило публику. Откровенные и даже вызывающие позы добавили пикантности ролику.

Скриншот видео Instagram @lobodaofficial

Как оказалось, видео – тизер к новому клипу Лободы на песню "Пуля-дура", которую артистка презентовала в конце апреля 2019 года.

Скриншот видео Instagram @lobodaofficial

Скриншот видео Instagram @lobodaofficial

Скриншот видео Instagram @lobodaofficial

Скриншот видео Instagram @lobodaofficial

Фанаты Светланы сравнили ее со скандальной украинкой MARUV, которая также зачастую использует БДСМ-тематику в своих клипах и выступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики.

Поклонников также разозлил пафос, с которым певица представляет себя публике. Ей напомнили о "звездной болезни" и короне, которая жмет.

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