Перенесла две операции: стали известны подробности о состоянии солистки "Фристайла"

Впавшую в кому солистку "Фристайла" перевели в киевскую клинику. В это время коллектив дает благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на лечение Нины Кирсо. Она уже перенесла две операции. Близкие дежурят рядом с певицей и ждут, что ей станет лучше, сообщает "КП".

1 июня у Нины Кирсо случился инсульт. Артистку доставили в реанимацию Полтавской областной больницы, где врачи констатировали у нее тяжелый инсульт третьей степени. Последовала одна операция, затем через десять дней другая.

Солистке "Фристайла" предстоит длительное лечение. Как рассказал директор коллектива Игорь Лахин, коллеги Кирсо собирают деньги на ее лечение. "Состояние Нины на данный момент стабильное. Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа "Фристайл" дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады. Средства, полученные от концертов, будут перечислены на лечение Нины", - отметил Лахин.

Директор коллектива не стал называть адрес медицинского учреждения, чтобы не привлекать излишнее внимание.

Нина Кирсо Фото: kp.ua

Группа "Фристайл" появилась в 1988 году. В течение нескольких лет солистом коллектива был Вадим Казаченко, но в 1991-м он стал выступать отдельно. За время своего существования группа выпустила более двадцати альбомов. Нина Кирсо исполняла практически все главные хиты "Фристайла". Бессменным продюсером коллектива был муж солистки Анатолий Розанов. У них есть сын, Максим, который также занимается музыкой. Сейчас близкие находятся рядом с Кирсо.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что певицу Нину Кирсо решила поддержать знаменитая украинская актриса Ольга Сумская.