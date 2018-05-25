Переехавшая в РФ певица призналась в любви к Украине

Певица Елизавета Иванцив, более известная под сценическим именем Елка, некогда судья проекта "Х-Фактор", которая уже давно проживает и строит карьеру в Москве, призналась в любви к Украине.

Так, в интервью российскому изданию PeopleTalk артистка рассказала о своем любимом месте, которым оказался родной город женщины.

Елка Instagram @elkasinger

"Любимое место… Ужгород. Хотя у меня любимое место то, где я улыбаюсь. А я много где улыбаюсь", - утверждает Елка.

Напомним, Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде, где и начала музыкальную карьеру в составе местной группы B&B. Однако уже в 2004 году будущая "Елка" подписала контракт с российским продюсером Владом Валовым и продолжила работать в двух странах.

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С 2010 по 2012 год Елка выступала судьей на украинском шоу "X-Фактор". В 2011 году получила большую популярность с песней "Прованс" и стала номинантом в трех категориях российской премии "Муз-ТВ".

Сама артистка утверждает, что нашла в Москве "настоящую семью". Там ее признали певицей и столица РФ стала для Елизаветы "городом реализации".

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