Переехавшая в РФ певица опозорилась в Кремле

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которая поддержала аннексию Крыма РФ, опозорилась в Кремлевском Дворце во время церемонии вручения премии "Шансон года".

Получать награду артистка пришла в откровенном наряде. Из слишком тесного корсета вываливалась часть груди певицы. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в ее Instagram-аккаунте.

"Премия "Шансон года"! Спасибо моим любимым авторам Михаилу Гуцериеву и Виктории Коханой за такую красивую песню “Осень под ногами на подошве". Это наша общая награда!" - подписала Королева кадры с церемонии.

Пользователи сети тут же обратили внимание на нюанс с выпирающей грудью Королевой.

Отметим, что российскую награду "Шансон года" получила также сбежавшая из Украины певица Таисия Повалий.

Как сообщал "Обозреватель", 21 октября 2016 года Служба безопасности запретила Наташе Королевой посещать Украину в течение пяти лет. В 2015 году она снималась в российском фильме "Домик на юге". Съемки шли в оккупированном Крыму.