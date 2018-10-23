''Переделанный завод'': Джамала рассказала о квартире, которую ей подарили

Известная украинская певица крымскотатаро-армянского происхождения Джамала рассказала о квартире, которую ей подарили.

По словам певицы, она длительное время делала ремонт, а переезд состоялся в феврале. Об этом она сообщила в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

"Это было такое событие в моей жизни... когда я всю жизнь жила во всех частях Киева - и на Харьковской, и на Русановке, и на Позняках, Оболони, Петровке. Я снимала квартиру все это время. И когда ты приходишь в свою - это просто непередаваемое впечатление", - отметила Джамала.

По словам певицы, стены в квартире покрасили в белый, без всяких обоев, украшений.

"У тебя не золотой диван, как обычно бывает, когда хозяева квартиры хотят пышно тебя встретить и почему-то покупают тебе золотой диван, а ты его терпишь семь лет", - добавила она.

"Мама говорит, я буду боятся приходить в твою квартиру, потому что она похожа на лофт, будто это переделанный завод. Она очень современная", - подчеркнула артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Джамала рассказала, что ее часто приглашают на концерты в Россию и у нее там большое количество фанатов.