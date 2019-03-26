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''Пела со мной на концертах'': звезда 90-х рассказал о депрессии из-за Началовой

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65-летний певец и композитор Александр Серов, исполнитель хита 90-х "Я люблю тебя до слез", скорбит по умершей коллеге, певице Юлии Началовой.

Как признался артист в интервью "КП в Украине", к юбилею 24 марта он имел одно желание - чтобы закончилась депрессия.

''Пела со мной на концертах'': звезда 90-х рассказал о депрессии из-за Началовой

Фото: aif.ru

"Настроение не очень радостное. Потому что ушла Юлия Началова, девушка, которая пела со мной на одних концертах. Не могу представить, что такой красавицы больше нет. Мое сентиментальное состояние не позволяет мне подтянуть оптимистическую ноту..." - рассказал певец.

Недавно артист отметил свой 65-день рождения. По словам Серова, не планировалось никакой помпезности. Среди желаний к юбилею - "душевное равновесие".

"Душевное равновесие. Чтобы я вышел из депрессии, и чтобы больше не попадал в конфузные ситуации", - добавил певец, подразумевая случаи, когда его обвиняли в избегании внебрачных детей.

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Напомним, 38-летняя певица Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена. Артистка скончалась 16 марта.

''Пела со мной на концертах'': звезда 90-х рассказал о депрессии из-за Началовой

Фото: facebook.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы. Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в Instagram пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Тег
Новости России
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