"Печаль в глазах..." Ани Лорак напугала фанов измотанным видом

Украинская поп-певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, встревожила поклонников внешним видом после измены мужа с молодой финалисткой конкурса красоты.

Бурную реакцию у поклонников артистки вызвало фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Лорак изображена крупным планом, демонстрируя уставшие глаза.

Ее поклонники были напуганы таким "измотанным" внешним видом своего кумира, о чем принялись активно писать в комментариях.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Авг 2018 в 8:17 PDT

"Печаль в глазах, очень грустная", - отметили комментаторы, добавив, что все из-за того, что Лорак "надкусили сердце", очевидно имея ввиду измену мужа и привлеченное к их семье внимание общественности.

Напомним, в конце июля в сети опубликовали видео, на котором запечатлен супруг украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в компании эффектной киевлянки Яны Беляевой. Пара провела вечер в киевском караоке-клубе, не стесняясь нежностей и не скрывая близких отношений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ани Лорак впервые после скандала с изменой супруга высказалась в сети о ситуации в ее жизни.