"Папа-наркоман": Топалов разозлил сеть грубыми разговорами о ребенке

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, разозлил пользователей сети странным высказыванием о своем маленьком сыне Майкле.

Так, артист и новоиспеченный отец на личной странице в Instagram показал снимок, на котором изображен его ребенок, лежащий на полу. Фанатов взбудоражила подпись к фото.

"Весь в маму! Тянется к миру и его познанию. Ну, или просто хочет сожрать глобус. Тут уже решайте сами. Я – за сожрать", – пошутил Топалов.

Многие его подписчики посчитали, что такая подпись к снимку ребенка – грубая и нелепая. Влада же назвали "папой-наркоманом", очевидно, делая отсылку к слухам о том, что ранее певец якобы употреблял запрещенные вещества.

"Так грубо о ребенке. Не надо говорить "сожрать", – возмутились пользователи.

"Главное, чтобы пошел не в папу-наркомана. Хотя гены..." – едко отметили комментаторы.

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