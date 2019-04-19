"Папа-наркоман": Топалов разозлил сеть грубыми разговорами о ребенке

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, разозлил пользователей сети странным высказыванием о своем маленьком сыне Майкле.
Так, артист и новоиспеченный отец на личной странице в Instagram показал снимок, на котором изображен его ребенок, лежащий на полу. Фанатов взбудоражила подпись к фото.
"Весь в маму! Тянется к миру и его познанию. Ну, или просто хочет сожрать глобус. Тут уже решайте сами. Я – за сожрать", – пошутил Топалов.
Многие его подписчики посчитали, что такая подпись к снимку ребенка – грубая и нелепая. Влада же назвали "папой-наркоманом", очевидно, делая отсылку к слухам о том, что ранее певец якобы употреблял запрещенные вещества.
"Так грубо о ребенке. Не надо говорить "сожрать", – возмутились пользователи.
"Главное, чтобы пошел не в папу-наркомана. Хотя гены..." – едко отметили комментаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Супруга Влада Топалова, украинка Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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