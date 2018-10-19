Памела Андерсон появилась на публике на костылях

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон обеспокоила фанатов. Звезда встала на костыли. Ее заметили на выходе из клиники в Париже.

На своей странице в Instagram она выложила фото, где сидит с бандажом на ноге, а рядом стоят костыли.

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"Доброе утро, спасибо за заботу обо мне", - подписала кадр актриса.

Как выяснилось, 51-летняя звезда получила травму левой ноги во время участия во французской версии "Танцев со звездами", передает TMZ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 51-летняя секс-бомба, актриса и модель Памела Андерсон удивила публику слишком откровенным нарядом, в котором она пришла на свидание к своему возлюбленному, 32-летнему футболисту Адилю Рами.